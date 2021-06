Explozie într-un apartament din cartierul Sud al municipiului Focşani Explozie intr-un apartament din cartierul Sud al municipiului Focsani Foto: Adriana Tudose / RRA Un barbat de 52 de ani a fost ranit în urma unei explozii care a avut loc într-un apartament din cartierul Sud al municipiului Focsani. Victima a fost preluata de ambulanta cu traumatism cranian si arsuri de gradul doi pe aproximativ 30% din suprafata corpului, iar alte 10 persoane au fost evacuate din blocul de locuinte, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea. Din primele cercetari reiese ca explozia ar fi fost determinata de scaparile de gaze… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

