Explozie în centrul orașului Fort Worth, Texas. Cel puțin 21 de răniți O explozie puternica s-a produs, luni, in Fort Worth, Texas, și a provocat ranirea a peste 20 de persoane. Bucați mari dintr-o cladire erau impraștiate in centrul orașului. Explozia a avut loc la Sandman Signature Fort Worth Downtown Hotel, potrivit unui purtator de cuvant al MedStar, potrivit CNN . O persoana era ranita grav, patru erau in stare grava, iar altele aveau rani ușoare, potrivit purtatorului de cuvant. Pompierii cred ca explozia a fost cauzata de scapari de gaz, ”Inca se cerceteaza cauza“, a declarat Craig Trojacek, purtator de cuvant al Departamentului de Pompieri din Fort Worth.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

