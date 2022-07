Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat marti ca numarul cazurilor de coronavirus s-a triplat in Europa in ultimele sase saptamani, reprezentand aproape jumatate din totalul infectiilor la nivel mondial. Ratele de spitalizare s-au dublat, de asemenea, desi numarul internarilor la terapie intensiva…

- 4.107 de cazuri noi de COVID au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, cu 114 mai multe fața de joi. 856 dintre cazurile noi sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Sunt anunțate și 3 decese. Fii la curent cu…

- Numarul cazurilor de COVID-19 s-a dublat in ultima saptamana in Romania. Aproximativ 15.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat saptamana trecuta, dublu fata de perioada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicai a dat asigurari ca sistemul medical romanesc este pregatit sa faca fața valului 6 de Covid. „Crește numarul cazurilor, dar riscurile sunt mici, am ajuns in etapa in care conviețuim cu virusul, iar Romania va traversa acest val fara sa instituie ...

- Ministrul Sanatații spune insa ca nu exista motive de panica. Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 13 – 19 iunie, 55,3% din cazurile de COVID au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Brasov si Sibiu. In intervalul 13 – 19 iunie 2022 au fost inregistrate 2.609…

- Rezultate surprinzatoare ale primului studiu post-pandemie Covid-19, in randul varstnicilor. Femeile, mai predispuse la boala decat barbații. ”Prin acest studiu ne-am propus evaluarea starii socio-emoționale și de sanatate a varstnicilor, precum și obținerea unor date despre accesul acestora la servicii…

- Concluziile studiului ”Evaluarea starii fizico-emoționale, post-pandemie, in randul seniorilor din Romania” au fost prezentate, astazi, in cadrul unei Mese Rotunde, la care au participat medici, academicieni, specialiști in gerontologie și reprezentanți ai instituțiilor publice din cadrul Guvernului,…

- Moldovenii care pleaca nu in Romania nu prezinte certificatul Covid sau formularul PLF, potrivit noii alerte de calatorii, actualizate de ministerul de Externe. Indemnul privind calatoriile in Ucraina ramane același. Oamenii sunt rugați sa nu deplaseze in aceasta țara, iar celor care se afla temporar…