Explozia din Beirut: Bilanțul a crescut la 171 de morți Enorma explozie care a devastat saptamâna trecuta cartierele din Beirut a facut 171 de morți și peste 6.000 de raniți, potrivit unui nou bilanț al Ministerului Sanatații, relateaza marți AFP.

Un bilanț recent raporta 160 de morți. Explozia din Beirut a fost provocata de un incendiu într-un depozit în care erau stocate 2.750 de tone de azotat de amoniu.

Premierul libanez Hassan Diab a anunțat luni seara demisia cabinetului sau, dupa demisiile succesive ale membrilor echipei sale pe fondul exploziei mortale din portul Beirutului și a protestelor de strada în care oamenii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

