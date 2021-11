Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca a solicitat Ministerului Sanatații elaborarea de proceduri pentru ca profesorii sa știe cum se administreaza testelor pe baza de saliva pentru Covid-19. Intr-o declarație de presa, el a subliniat ca testele nu pot fi administrate doar de cadre…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu, aflat in vizita la Washington, spune ca „prezenta militara americana in regiune trebuie crescuta, nu doar in Romania”, ca parte a strategiei de securitate in zona Marii Negre.

- Jucatoarea britanica cu origini romanești Emma Raducanu, surpriza anului in tenis dupa ce a caștigat, la 18 ani, US Open, este in Romania pentru a participa la turneul Transylvania Open. Ea a avut deja, sambata, primul antrenament inaintea turneului de la Cluj. Meciurile de la Transylvania Open se vor…

- Valul patru al pandemiei, spre deosebire de valurile precedente, reprezinta un pericol pentru toate categoriile de persoane, inclusiv pentru tineri fara cormobiditați sau pentru femeile insarcinate. Recent, profesorul univversitar doctor Radu Vladareanu, președintele Societații de Obstetrica și Ginecologie…

- In urma cu trei zile, Comisia Europeana a publicat primul monitor regional pentru egalitatea de gen al politicii de coeziune pentru 2021. Acest prim raport prezinta realizarile și dezavantajele femeilor in regiunile UE. Studiul s-a bazat pe anumite criterii economico-sociale din fiecare stat membru.…

- Premierul Florin Cițu și ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, au anunțat, la festivitatea de inceputul noului an școlar, de la Colegiul Național “Gheorghe Lazar” din Capitala, ca aceasta unitate de invațamant va fi prima in care se implementeaza proiectul pilot “Romania educata”. Ministrul Educatiei,…

- Procesul de intrare in faza de dezvoltare si exploatare a gazelor din Marea Neagra trebuie accelerat, deoarece dupa anii 2030 valoarea acestor zacaminte se va reduce semnificativ si nu vor mai rentabile din punct de vedere comercial, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Sorin Calin…