Explicaţiile unei demiteri Cezar Honceriu, managerul Centrului de Copii si Juniori al Politehnicii,lamureste de ce s-a renuntat la antrenorul Liviu Robert Moldovan Incepand de astazi, antrenorul Liviu Robert Moldovan nu va mai colabora cu Politehnica Iasi. Dupa cum v-am informat, fiul fostului sef al Centrului de Copii si Juniori, Marian Moldovan, a fost anuntat de luna trecuta ca va fi dat afara. Moldovan junior se ocupa de pregatirea grupei de copii sub 16 ani a Politehnicii, situata pe pozitia penultima in play-out-ul unei serii a Ligii Elitelor, la egalitate de puncte cu "lanterna", LPS Iasi. In plus, primarul Iasului,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul a incetat colaborarea cu Liviu Moldovan. Centrul de Copii si Juniori va angaja un tehnician cu licenta A * Acheampong nu va mai fi legitimat La putin timp de dupa ce primarul Iasului, Mihai Chirica, a criticat public faptul ca tehnicienii de la Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii…

- El va deveni presedintele Consiliului Director al Politehnicii * Onea va fi vandut la Rapid pentru 100 000 de euro Anuntata sambata, pe surse, de Ziarul de Iasi, instalarea lui Cornel Sfaiter in fruntea Politehnicii Iasi va fi oficializata maine, dupa cum am anticipat. Creatorul FC Botosani si, apoi,…

- Moș Craciun are toate motivele sa treaca pe la casele ieșenilor anul acesta. Avem campioni mondiali la dans, judo, gimnastica și mai nou, la robotica. Echipa Romaniei a obținut medalia de aur la Campionatul International de Robotica de la Chicago – „Chicago Robotics Invitational 2021”. Este pentru prima…

- Trei dintre cei patru antrenori ai Politehnicii care au dat examen pentru a urma cursurile in vederea obtinerii licentei A nu au trecut nici de proba teoretica Semnalate in mod repetat, problemele grave de la Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii continua sa apara, pe banda rulanta, nimeni…

- Formația de juniori Under 17 a Liceului cu Program Sportiv Suceava ocupa locul al doilea in play-off-ul Campionatului Național la finalul lui 2021. In ultimul joc din acest an trupa pregatita de Claudiu Sevaciuc și Andrei Ițco a remizat, scor 1-1, pe terenul liderului Seriei I, FC Bacau, ...

- Sefii Politehnicii doresc sa continue politica de economii Dupa cum v-am informat in repetate randuri, Politehnica Iasi a risipit multi bani in sezonul de toamna. Echipa ieseana a cheltuit circa 700 000 de euro in sase luni pentru a ierna cu un singur punct peste un loc care duce la barajul de retrogradare…

- La Bucuresti, au avut loc partidele dintre FCSB si FCV Farul Constanta, din Liga Elitelor U19 si U17 la fotbal, restante din etapa a treia. Daca disputa echipelor U19 s-a incheiat la egalitate, scor 0-0, confruntarea U17 a revenit elevilor lui Ionut Mihu si Cristi Șchiopu, scor 2-1, gratie unei „duble”…