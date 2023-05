Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a explicat, joi, in emisiunea „Audiența Naționala cu Robert Kiss și Alexandru Rotaru”, la DigiFm, angajarea tuturor membrilor familiei sale in instituții aflate in subordinea sa, prin faptul ca „este o pasiune pentru agricultura in familie”, iar nora sa, angajata…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, avertizeaza ca va taia subventiile in cazul legumicultorilor care folosesc substante toxice. El a facut aceasta declaratie in contextul unei anchete care a scos la iveala faptul ca mai multi fermieri ar fi pus in vanzare legume stropite cu substante toxice avand o…

- Programele ”Lana” sau ”Alege Oaia” se numara printre proiectele de suflet ale ministrul Agriculturii, Petre Daea. Din pacate, insa, rezultatele nu au fost deloc cele scontate. Acum, ministrul spune ca a gasit rezolvare la problema lanii de care oierii nu reușesc sa scape nici macar gratis. Cum a fost…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, vineri, la Palatul Victoria, o intalnire cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, caruia i-a cerut masuri „urgente” pentru a sprijini fermierii romani, a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . „Premierul Romaniei a solicitat…

- Beijingul a condamnat intalnirea dintre președinta taiwaneza Tsai Ing-wen și șeful Camerei Reprezentanților din SUA, in care lidera de la Taipei a primit promisiunea grabirii livrarilor de arme americane, scrie The Guardian. Taiwanul monitoriza joi activitatea militara chineza, inclusiv un grup naval…