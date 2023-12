Expiră toate asigurările auto Euroins! Când este ultima zi de valabilitate pentru polițele RCA Potrivit autoritaților, peste 840.000 de șoferi au inca asigurari auto obligatorii emise de Euroins. 7 decembrie este ultima zi de valabilitate pentru polițele RCA emise de compania Euroins, intrata in faliment. Ei sunt sfatuiți sa iși reinnoiasca polițele RCA cat mai repede posibil, pentru a evita aglomerația din ultima zi. Compania a ramas fara autorizație in primavara, cand autoritațile au descoperit probleme in dosarele respinse și lipsa fondurilor pentru despagubiri. Șoferii care au incheiate polițe de asigurare cu compania Euroins risca amenzi intre 1.000-2.000 de lei sau chiar reținerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

