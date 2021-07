Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Urgența al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca iși menține opoziția fața de necesitatea dovezii de vaccinare anti-Covid pentru calatoriile internaționale in contextul intensificarii dezbaterilor despre refuzarea unor calatori daca nu sunt imunizați, relateaza Reuters…

- Varianta mai contagioasa Delta a COVID-19 este cea mai rapida si mai puternica de pana acum a coronavirusului si va „ataca” persoanele cele mai vulnerabile, mai ales in locurile cu rate scazute de vaccinare, au avertizat luni oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite CNBC.

- Soumya Swaminathan, directoarea pentru cercetare știintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, are vești ingrijoratoare despre varianta Delta a virusului SARS-CoV-2. Noua mutație are o capacitate de transmitere cu 60% mai ridicata decat varianta Alfa.

- Varianta de COVID 19 numita „delta” in noul nomenclator al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) este cu 40% mai transmisibila decat alte variante ale coronavirusului. Anunțul a fost facut sambata de Ministerul britanic al Sanatații. Autoritațile au confirmat in cursul saptamanii ca delta sau B.1.617.2,…

- Celelalte doua sub-linii ale variantei indiene au fost ”retrogradate”, au anunțat reprezentanții organizației marți, dupa ce luna trecuta OMS a inclus intreaga tulpina in categoria celor ”ingrijoratoare”.In prezent, varianta B.1.617 a coronavirusului s-a extins in peste 50 de țari, prin intermediul…

- Deși cazurile de Covid-19 au scazut in India, rata de pozitivare ramane in continuare mare, avertizeaza reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters . Soumya Swaminathan, unul dintre experții OMS, a subliniat ca rata de pozitivare este „ingrijorator de ridicata” in India, la nivel…