Stiri pe aceeasi tema

- În Regatul Unit un ONG s-a aliat cu cercetatori din domeniul medical pentru a vedea daca cei infectați cu noul coronavirus au un miros distinctiv ce poate fi depistat de câinii care deja pot recunoaște boli precum malaria, cancerul sau Parkinson. Daca s-ar reuși, câinii ar fi utili…

- Caini si pisici isi asteapta sfarsitul in custi ruginite. Animalele sunt sacrificate si jupuite unele langa altele pe o podea acoperita cu sange, murdarie si alte resturi. Totodata, scorpionii si liliecii sunt scosi la vanzare ca medicamente traditionale, relateaza Daily Mail. In pietele in…

- O asociație medicala din Marea Britanie incearca sa dreseze caini pentru a depista noul coronavirus. Medical Detection Dogs au avut deja succes in a dresa mai mulți caini pentru a depista malaria, cancerul sau boala Parkinson, scrie BBC . „In principiu suntem siguri ca aceste animale pot detecta coronavirusul“,…

- Europa de Est nu poate sa ofere prea multe împotriva virusului – sistemele de sanatate sunt insuficient pregatite pentru epidemie. Remediul se cauta în izolare. Între Baltica si Balcani viata s-a oprit., scrie Der Spiegel, citat de Rador.Lukasz Szumowski detine tot ce…

- Cercetatorii Universitații din Hong Kong au estimat rata de mortalitate printre pacienții simptomatici care sufera de Covid-19 la 1,4%, la cateva zile dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat o rata de 3,4%.Cel mai nou studiu pe tema coronavirusului, realizat de cercetatorii Universitații…

- Autoritațile din Hong Kong au anunțat, luni, doua noi cazuri de infecție cu Covid-19 la doi foști pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, astfel ca numarul total al oamenilor infectați în regiune ajunge la 81, scrie Mediafax citând CNN. Totodata, bilanțul deceselor la nivel global…

- Epidemia de coronaviroza face o victima colaterala: Ziua Indragostiților, sarbatorita in fiecare an pe 14 februarie. Un reputat virusolog sfatuiește oamenii din țarile unde a fost confirmata prezența virusului sa sara peste ieșiri in locuri aglomerate, sarutari și imbrațișari, pentru a evita imbolnavirea.Intr-o…

- Bilanțul epidemiei de coronaviroza izbucnita luna trecuta in Wuhan, capitala provinciei chineze Hubei, a depașit 1.000 de morți și 42.000 de infectați, in fiecare zi inregistrandu-se un numar tot mai mare de decese. In timp ce chinezii lucreaza la crearea unui vaccin, cercetatorii britanici inainteaza…