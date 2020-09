Experții recomandă ca pacienții infectați cu Covid-19 să stea departe de animalele de companie Un studiu realizat recent de oamenii de știința arata ca intre 10-15% dintre pisicile testate in Wuhan au fost infectate de stapanii lor. Conform Mediafax, experții au prelevat sange de la 141 de pisici. Anticorpii pentru coronavirus au fost gasiți la 15 pisici. Trei dintre acestea au prezentat mai mulți anticorpi. De asemenea, toate aparțin unor persoane care aveau coronavirus la momentul derularii studiului. Oamenii de știința recomanda ca pacienții cu coronavirus sa stea departe de animalele de companie, pentru a preveni raspandirea bolii. The post Experții recomanda ca pacienții infectați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

