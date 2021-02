Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au vizitat miercuri un centru de cercetare din orasul Wuhan, in cadrul anchetei pe care o efectueaza in China pentru a elucida originea coronavirusului, relateaza dpa. Wuhan este locul unde se presupune ca virusul a trecut prima oara de la animale la om - o teorie contestata in China, de unde coronavirusul numit SARS-CoV-2 s-a raspindit ulterior