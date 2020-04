Experții medicali avertizează în plină criză de COVID-19: Dispersarea de substanţe dezinfectante în aer, pericol pentru sănătatea oamenilor Dispersarea de substante dezinfectante in aer poate pune in pericol sanatatea oamenilor, avertizeaza experti din domeniul sanatatii, in conditiile in care astfel de actiuni, efectuate de lucratori imbracati in costume asemanatoare personajelor din filmul Ghostbusters, au loc la nivel mondial, de la Bazarul din Istanbul, Turcia, la poduri din Mexic si migrantii din India, pentru combaterea noului coronavirusul, transmite Reuters, conform news.ro. Marti, o drona a dispersat nori de dezinfectant deasupra orasului Surabaya, al doilea ca marime din Indonezia, ca masura de combatere a pendemiei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

