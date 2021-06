Expertii din industria muzicala din Romania sustin o serie de workshopuri la Iasi

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Stiintei și Tehnicii „Stefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, avand ca parteneri Colegiul National de Arta „Octav Bancila” Iași și Asociația Crescendo Events, organizeaza o noua ediție a proiectului cultural-educativ „Portativul tanarului artist”. Evenimentul va…

- Atelierele „In lumea poveștilor muzicale” continua sambata, 8, 15 și 22 mai 2021, de la ora 16.00, la Palatul Culturii din Iași, cu lecturi din volumul „Vivaldi și cele patru anotimpuri”, semnat de Cristina Andone și aparut la Editura „Nemi”, in colecția „Povești din Padurea Muzicala”. Copiii se vor…

- In luna iunie vom avea parte de o saptamana spectaculoasa cu expoziții indoor și outdoor, workshopuri, show-uri de moda, proiecții de filme, muzica live și multe altele. Totul se intampla la Romanian Creative Week, eveniment ce va avea loc la Iași, in perioada 2-6 iunie 2021.

- Iasul se transforma in capitala muzicii live, in cadrul celui mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week, eveniment care se va desfasura la inceputul lunii iunie. Romanian Creative Week (RCW) va gazdui prima editie a Musicalling, care va aduce pe scenele…

- A renunțat la muzica, insa colegii de breasla și fanii nu-i pot respecta pe deplin decizia.Vali Vijelie l-a provocat pe Dani Mocanu sa se intoarca in industria muzicala. Ce raspuns fabulos i-a dat artistul lui Vali Vijelie? ”Regele Vizualizarilor” și-a lansat ultimul proiect din industria manelelor…

- Manifestarea, intitulata „In memoriam Petru Poni", va avea loc pe 2 aprilie, de la ora 12.00, fiind dedicata unuia dintre intemeietorii chimiei din tara noastra. Programul evenimentului include evocari sustinute de acad. Bogdan Simionescu si prof. univ. dr. Doina Humelnicu. Acestea vor fi prezentate…

- Ei doresc sa afle, conform informatiilor prezentate in introducerea studiului, care este climatul profesional din colectivul in care isi desfasoara asistentii activitatea si cum poate acesta afecta eficienta in munca. Participarea este anonima si cei care vor completa sunt chiar incurajati sa raspunda…

- De la muzica clasica și jazz pana la compoziție și producție, femeile au depașit de-a lungul secolelor enorm de multe limite in muzica, insa un studiu recent realizat de EBU Media Intelligence...