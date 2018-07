Stiri pe aceeasi tema

- Experții economici afirma ca reforma fiscala promovata de guvernare este una benefica, iar rezultatele vor fi resimțite imediat. Mai mult, aceste facilitați vor impulsiona și domeniul investițional.

- În ultimii 12 ani numarul de studenți s-a redus de doua ori, de la 128 mii în anul de studii 2006-2007, la 63 mii în anul de studii 2018-2019, constata într-o analiza expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ionita, citat de IPN. În opinia acestuia, aceasta reducere…

- Expertul economic Veaceslav Ionita anunta despre o drama a invatamantului universitar moldovenesc. Potrivit lui, in acest an peste 24.000 de tineri au absolvit ciclul I si II universitar, iar numarul de studenti care vor veni la Ciclul I si II va fi in cel mai bun caz de 21.000.

- Tinerii fara venituri vor putea cere credit fara dobanda de pana la 40.000 de lei. Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea programului guvernamental „INVESTEȘTE IN TINE” a fost publicata de curand in Monitorul Oficial și se aplica din momentul publicarii. Tinerii romani care…

- "Incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate catre ANAF se vor putea plati prin unitatile CEC Bank. Pana la sfarsitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. Este vorba despre taxe datorate de persoane fizice, indiferent daca acestea au sau nu au cont la CEC", a anuntat premierul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, vineri, ca persoanele fizice care aleg sa-si achite obligatiile fiscale catre ANAF prin intermediul CEC Bank nu vor plati comision, dar trebuie, in prealabil, sa fie inscrise in Spatiul virtual privat (SPV). "Nu este vorba despre…

- "Astfel, contribuabilii au acces la informatii fiscale personale si beneficiaza de avantajele utilizarii serviciilor electronice si internet-ului: economisirea de timp prin interactionarea cu ANAF direct de acasa, reducerea birocratiei si primirea de documente cu aceeasi putere juridica precum cele…

- Ministerul Finantelor Publice va acorda un termen suplimentar, de trei luni, pentru dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale, respectiv pana la 1 septembrie pentru contribuabilii mari si mijlocii si pana la 1 noiembrie pentru cei mici, informeaza MFP printr-un comunicat…