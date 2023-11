Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat marti ca este "putin probabil" ca relatiile Rusiei cu Varsovia sa se imbunatateasca dupa ce opozitia proeuropeana a castigat alegerile parlamentare din Polonia, care este unul dintre principalii sustinatori ai Ucrainei in Europa, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "In acest moment,…

- Kremlinul s-a declarat luni, 9 octombrie, extrem de ingrijorat de evenimentele recente din Israel si din teritoriile palestiniene, avertizand ca situatia ar putea escalada intr-un conflict mai amplu in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters . ”Suntem extrem de ingrijorati”, a declarat reporterilor purtatorul…

- Kremlinul a declarat ca tancurile americane Abrams furnizate Ucrainei nu vor schimba rezultatul ofensivei sale și ca vor „arde”, dupa ce Kievul a primit livrarile de vehicule blindate, relateaza BBC . Kievul a anunțat saptamana aceasta ca a primit livrari de tancuri de lupta Abrams din SUA, consolidandu-și…

- Companiile din Occident care și-au continuat operațiunile in Rusia dupa ce Moscova a invadat Ucraina au generat profituri de miliarde de dolari, dar Kremlinul le-a blocat accesul la bani in incercarea de a pune presiune pe țarile „neprietenoase”, scrie Financial Times.

- Ramasa fara piețele europene și cu o economie in ruine dupa sancțiunile occidentale, Rusia vinde sute de milioane de barili de petrol nerafinat in India, dar in loc de dolarii și de euro de care are nevoie pentru a-și readuce economia pe linia de plutire, regimul Putin primește gramezi de rupii cu care…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, in prezent aflat la conducerea Consiliului de Securitate, a declarat duminica, 3 septembrie, ca Moscova a reușit de la inceputul anului și pana acum sa recruteze aproximativ 280.000 de oameni pentru armata rusa, relateaza AFP, potrivit The Moscow Times.Rusia…

- Principalul consilier al președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, considera ca razboiul din Ucraina se va incheia ”rapid și intr-o clipa”, informeaza Stiripesurse . Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Twitter, Podoliak scrie ca este puțin probabil ca fiecare kilometru de teritoriu sa fie recaștigat…

- Urmeaza un puci in Rusia? Ipoteza lui Tomac: 'Cred ca abia acum se vor pune bazele unei opoziții militare reale care va amenința regimul Putin din interior'Europarlamentarul Eugen Tomac crede ca inlaturarea lui Evgheni Prigojin, șeful Wagner, va avea efecte pe termen lung in Rusia, avand in vedere numarul…