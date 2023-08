Expert pentru modernizarea Muzeului Satului de la Curtișoara Consiliul Județean Gorj va angaja un expert pentru modernizarea Muzeului Satului de la Curtișoara. Acesta va avea la dispoziție suma de 80.000 de lei pentru a verifica toate documentațiile tehnice pentru obiectivul de investiție „Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare, Curtișoara”. Obiectivul este situat pe raza orașului Bumbești-Jiu. Proiectul tehnic a costat 1,7 milioane de lei. Valoarea totala a obiectivului de investiție este de 95.954.360 lei (inclusiv TVA). Durata estimata de execuție este de 36 luni. Finanțarea e asigurata din fonduri europene nerambursabile și va schimba… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

