Stiri pe aceeasi tema

- Un expert a considerat Miami, Florida, noul epicentru al pandemiei de Covid-19 la nivel mondial, si a comparat orasul american cu Wuhan, locul in care isi are originea noul coronavirus, scrie NZ Herald.

- Un expert a considerat Miami, Florida, noul epicentru al pandemiei de COVID-19 la nivel mondial, si a comparat orasul american cu Wuhan, locul in care isi are originea noul coronavirus. Peste 2.000 de persoane infectate cu noul coronavirus au fost spitalizate si sute sint in unitatile de terapie intensiva…

- Un expert a considerat Miami, Florida, noul epicentru al pandemiei de Covid-19 la nivel mondial, si a comparat orasul american cu Wuhan, locul in care isi are originea noul coronavirus, scrie Digi24 .

- Un expert a considerat Miami, Florida, noul epicentru al pandemiei de Covid-19 la nivel mondial, si a comparat orasul american cu Wuhan, locul in care isi are originea noul coronavirus, scrie NZ Herald.

- Preturile petrolului sunt in scadere cu peste 3%, luni, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, din cauza noilor cazuri de infectii cu coronavirus in China si Statele Unite, care maresc probabilitatea ca noile focare de imbolnaviri sa incetineasca redresarea cererii de carburanti, transmite…

- Mai bine de 2,1 milioane oameni suntinfectați cu noul coronavirus in toata lumea și aproximativ146.000 de persoane și-au pierdut viața, arata datele centralizatede Universitatea Johns Hopkins.In timp ce virusul COVID-19 faceravagii la nivel mondial, președintele Donald Trump a prezentat noilinii directoare…

- “Pandemia de coronavirus ataca mai intai organismele fragile și nu este deci surprinzator ca este pe cale sa mature Uniunea Europeana, slabita de egoismul statelor membre, de lipsa de curaj a clasei sale politice și de pasivitatea instituțiilor. Este greu pentru mine s-o recunosc, in situația in care…

- Pandemia noului coronavirus a contaminat peste doua milioane de persoane in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia covid-19. PURTAREA MASTII Polonezii sunt obligati de-acum sa-si acopere nasul si gura in spatiul public – cu o…