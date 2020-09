Experimentul cu palinca Gheorghe bea cate doua paharele de palinca in fiecare seara inainte de culcare. Dupa ani si ani, sotia vrea ca el sa renunte la acest obicei. Pentru asta, incearca sa-i demonstreze ca alcoolul este nociv si vine cu doua paharele, unul il umple cu apa si altul cu palinca. Aduce si cutia cu viermisori, pe care Gheorghe ii folosea drept momeala la pescuit si spune: – Vreau sa vezi asta! Ea pune un vierme in paharelul cu apa, iar acesta incepu sa inoate. Sotia pune un vierme si in paharelul cu palinca si viermele moare imediat! Simtind ca si-a facut clar punctul ei de vedere, ea spune: – Ce ai de… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Benny Adegbuyi (35 de ani) il va infrunta pe 7 noiembrie, in Olanda, pe Badr Hari (35 de ani), intr-o supergala de kickboxing. Luptatorul roman a dezvaluit cum se pregatește pentru cel mai tare meci de kickboxing al anului și a povestit ca fanii rivalului marcoan o asalteaza cu mesaje pe soția sa. „Cred…

- Crima infioratoare in orașul Jimbolia, județul Timiș. Un barbat de 47 de ani și-a ucis fara mila soția cu cinci ani mai tanara, dupa care și-a pus capat zilelor. Oroarea s-a produs noaptea trecuta. The post Crima oribila in Jimbolia. Un barbat si-a omorat cu toporul soția, apoi și-a pus capat zilelor…

- Un barbat se zbate între viata si moarte, dupa ce a fost strivit în cabina camionului pe care îl conducea într-un accident rutier. Soferul, ajuns în stare grava la spital, nu accepta transfuzii de sânge, din motive religioase.…

- ”Am avut virusul, cu simptome ca la carte. Și aproape toata familia mea a trecut prin aceasta boala. Totul in urma cu mai bine de o luna. Ne-a fost rau, dar acum suntem cu toții foarte bine”, ne aduce la cunoștința prezentatorul care s-a aflat internat, alaturi de familia sa, timp de zece zile la Institutul…

- Se pare ca nici fiica lui Alin Oprea nu il sustine, recent, a intrat in direct prin telefon, unde a avut o reacție acida la adresa tatalui sau. Artistul a izbucnit in lacrimi dupa intervenția fiicei lui și a dezvaluit lucruri halucinante legate de casnicia sa. ”Sa-ți fie rușine, Alin Oprea!…

- Soția lui Idris Elba, Sabrina Dhowre Elba, a dezvaluit ca soțul ei s-a temut ca va muri dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, avand in vedere ca sufera de astm. Atat actorul in varsta de 47 de ani, cat și soția lui, in varsta de 31 de ani, s-au imbolnavit de COVID-19 in aprilie. […]

- Gheorghe si Elena Tuluc, plus cumnatul Catalin Traistariu, au semnat cu procurorii acorduri de recunoastere a vinovatiei pentru mite de 1,3 milioane de lei, adica aproximativ 380.000 de euro. In compensatie, ei au primit pedepse cu suspendare.

- O pacienta infectata cu noul COVID-19, internata in Spitalul TBC de la Stejaris, reclama condițiile din spital.Citește și: PSD a gasit voturile pentru demiterea Guvernului Carmen Zaharie spune ca in salon nu are chiuveta, iar pentru a ajunge la toaleta trebuie sa treaca prin doua saloane…