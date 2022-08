Experiment inedit. Cum se produc inundaţiile după o perioadă de secetă Rob Thompson, doctor in Meteorologie la Universitatea din Reading (Anglia) a creat un experiment simplu, dar eficient. Se crede ca solul uscat si insetat absoarbe apa de ploaie, dar acest lucru nu se intampla. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii a salutat succesul nationalei feminine de fotbal a Angliei la EURO 2022, ca ''o inspiratie pentru fetele si femeile'' din toata natiunea, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un curs de pregatire profesionala, la care vor participa reprezentanti din 21 de tari, inclusiv Romania, va avea avea loc in perioada 25-29 iulie 2022, la sediul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) din Bucuresti, informeaza ANM intr-o postare pe Facebook. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, se intalneste, vineri seara, la cina, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, care se afla la Baile Tusnad pentru a-si tine traditionalul discurs la Universitatea de Vara "Tusvanyos". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai multe localitați din județul Dolj sunt sub cod roșu de ploi și vijelii, luni seara, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Patru persoane si-au pierdut viata iar una este data disparuta in urma inundatiilor care au afectat incepand de sambata centrul Turciei, in special Ankara, capitala, unde luni sunt asteptate in continuare ploi, a relatat presa din Turcia, potrivit AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- Meteorologii anunța ca se incalzește din ce in ce mai tare pe parcursul lunii iunie. Cele mai mari temperaturi vor fi la finalul lunii iunie și la inceputul lunii iulie, arata prognoza pe urmatoarele patru saptamani a Administrației Naționale de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi…

- Johnny Depp, care asteapta o hotarare judecatoreasca in procesul de defaimare din SUA intentat de actor fostei sotii Amber Heard, a aparut duminica pe scena la un concert rock in orasul Sheffield, nordul Angliei, surprinzand publicul prezent la eveniment, relateaza Reuters. Fii la curent cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in mai multe zone din judete situate in Oltenia si Banat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…