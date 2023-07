Experiența într-un azil de bătrâni din cel mai vechi spital al României. „E nevoie de voluntari” „Dupa ce am umblat sa acumulam și am muncit ca robii, a venit vremea sa dam fara a aștepta ceva in schimb”, scrie unul dintre cei mai cunoscuți ziariști de film din Romania, Iulia Blaga, care lucreaza ca voluntar intr-un camin-spital vechi de peste 700 de ani. Revelațiile din azilele groazei pot ajuta enorm in cazul in care societatea face un pas pentru a ajuta acești oameni, dincolo de ce e obligat statul sa faca. Am citit in aceste zile multe opinii pertinente despre ce ar trebui sa faca statul pentru persoanele varstnice, dar și despre importanța societații civile și a ONG-urilor pentru ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

