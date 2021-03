Exoplaneta care oferă cheia pentru studii asupra atmosferelor altor planete O exoplaneta nou descoperita ii poate ajuta pe astronomi sa inteleaga mai bine atmosferele planetelor telurice in general, putand reprezenta pentru astronomie ceea ce Piatra din Rosetta a reprezentat pentru descifrarea hieroglifelor, conform Space.com, Reuters si AFP, care preiau un studiu publicat joi de revista Science. Aceasta exoplaneta, denumita Gliese 486 b, orbiteaza in jurul unei stele din categoria piticelor rosii, la 26 de ani-lumina de Soare si este de aproximativ 1,3 ori mai mare si de 2,8 ori mai grea decat Terra, conform unui nou studiu, scrie agerpres.ro. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

