Exodul migranţilor către Ceuta se apropie de sfârşit, nu şi controversa dintre Spania şi Maroc privind Sahara Occidentală Autoritatile marocane au inchis miercuri o ruta folosita de migranti pentru a ajunge in enclava spaniola Ceuta, unde au patruns in ultimele zile peste 8.000 de migranti, dintre care circa 5.600 au fost intre timp returnati de Spania catre Maroc, relateaza agentia EFE. Situatia de partea marocana a frontierei este acum foarte diferita de cea din ultimele zile, grupuri de migranti deplasandu-se in prezent in directia opusa enclavei spaniole, dupa ce autoritatile marocane au inceput sa ia masuri pentru a-i opri. Incurajati de pasivitatea fortelor de ordine marocane, peste 8.000 de migranti, majoritatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

