Exit-poll: Gabriela Firea învinsă de Nicușor Dan la București Primele estimari ale rezultatelor de la alegerile locale din 2020, conform sondajului CURS-Avangarde arata ca Nicușor Dan a caștigat in fața Gabrielei Firea. Realizat in parteneriat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) si Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde exit-poll-ul arata ca reprezentanta PSD pentru primaria București, Gabriela Firea, a obținut 39% dintre voturi, in timp ce principalul sau contracandidat, a atras 47.2% dintre votanți. Ultimele date ale Autoritații Electorale Permanente (AEP) arata ca in București au votat doar circa 37% dintre alegatori adica circa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

