Deficitul bugetar al Statelor Unite a scazut la jumatate in anul fiscal 2022, inregistrand cel mai mare declin din istorie, dupa doi ani de cheltuieli uriase legate de Covid-19, transmite CNBC, citat de news.ro.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat miercuri seara ca a aprobat utilizarea inca de la varsta de sase luni a vaccinurilor Pfizer si Moderna, care au devenit astfel primele seruri anti-COVID autorizate in UE pentru persoanele cu varste mai mici de cinci ani, informeaza AFP, citata de…

- In ultimele saptamani se observa o creștere a numarului infecțiilor Covid-19 in vestul Europei. Și medicii vorbesc deja despre o noua varianta BQ.1.1 asociata mai mult cu tulburari digestive. Totuși, chiar medicii ne recomanda sa fim prudenți, deoarece legatura intre noile simptome raportate și ”varul”…

Moderna a fost de acord sa furnizeze celor mai sarace state noul sau vaccin impotriva Covid-19, adaptat noilor variante, transmite Reuters, potrivit News.ro.

- ULTIMELE DATE, persoanele cu o imunitate scazuta și care au avut sau au COVID-19, au simptome persistente și la 18 luni, dupa infectare, concluziile sunt extrase dintr-un studiu amplu efectuat in Scotia pe 33.281 de persoane testate pozitiv pentru coronavirus. Cele mai multe dintre rezultate sunt…

- Majoritatea pacienților cu COVID-19 care au simptome persistente la 12 luni sunt susceptibile de a avea simptome și la 18 luni, sugereaza noile date. Constatarile sunt extrase dintr-un studiu amplu efectuat pe 33.281 de persoane din Scoția care au fost testate pozitiv pentru coronavirus. Cele mai multe…

- Romania va plati peste 1 miliard de euro pe 20 de milioane de doze de vaccin impotriva Covid. Ce cantitate a expirat in depozite Romania urmeaza sa mai primeasca in acest an aproape 20 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID 19, deși pana in septembrie au fost folosite doar 16,9 milioane de doze…

Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 635 de cazuri noi de COVID-19, cu 44 mai putine fata de ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 3 decese, potrivit news.ro.