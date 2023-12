Directorul Moderna, Stephane Bancel (foto), a declarat ca vaccinul terapeutic dezvoltat de companie impotriva cancerului de piele ar putea primi aprobare “pana in 2025”, dupa anuntarea unor noi rezultate pozitive, potrivit AFP, preluata de Agerpres. Vaccinul terapeutic dezvoltat de Moderna impotriva cancerului de piele nu este destinat prevenirii lui, ca in cazul unui vaccin conventional, ci tratamentului bolii, odata ce apare. Cu toate acestea, foloseste acelasi principiu: sustinerea sistemului imunitar al pacientului pentru a lupta impotriva bolii. “Credem ca, in anumite tari, produsul ar putea…