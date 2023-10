Agenda instituțiilor publice, la capitolul mobilitate interurbana, a fost acaparata doar de problema Sanpetru – Brașov. Amanunte de ultima ora despre acest subiect CITIȚI AICI! Nu se vorbește, insa, de faptul ca, in ultimii 3 ani, dezvoltarea imobiliara a explodat spre Tarlungeni. Nu doar sanpetrenii au parte de un coșmar in trafic, care fac o ora pana in Brașov. Ci și cei din Tarlungeni (cu toate satele aparținatoare, cu mențiune speciala despre Zizin), Budila, parte din Teliu, Intorsura Buzaului, Vama Buzaului… Și vorbim de cateva mii de oameni. Daca la Sanpetru exista o pasarela supraterana…