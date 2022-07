Stiri pe aceeasi tema

- Israelul nu are „nicio obiectie” fata de transferul a doua insulite strategice din Marea Rosie catre Arabia Saudita, considerat o preconditie pentru un eventual proces de normalizare a relatiilor intre aceste doua state, transmite vineri AFP, citand surse apropiate dosarului.

- Un club din Arabia Saudita i-a facut o superofera lui Cristiano Ronaldo. Gruparea saudita este dispusa sa achite 300 de milioane de euro ca sa-și asigure serviciile starului portughez de la Manchester United, informeaza AS, citat de Agerpres.Cristiano Ronaldo ar urma sa semneze un contract pe doi ani,…

Israelul a afirmat marti ca spera intr-un "inceput" al normalizarii relatiilor cu Arabia Saudita cu ocazia vizitei de la sfarsitul saptamanii a presedintelui american, Joe Biden, in aceasta monarhie araba din Golf si putere regionala, noteaza AFP preluat de agerpres.

Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca este „putin probabil" sa efectueze o vizita in Ucraina pe marginea viitorului sau turneu in Europa, relateaza France Presse. „In aceasta calatorie, este putin probabil", a raspuns el jurnalistilor care l-au intrebat despre o posibila vizita in Ucraina…

Peste 15.000 de oi s-au inecat duminica in largul coastei sudaneze a Marii Rosii, dupa ce nava care le transporta s-a scufundat, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP. Nava, cu destinatia Arabia Saudita, a naufragiat la scurt timp dupa ce a parasit portul sudanez Suakin, un hub comercial pentru…

Israelul si Egiptul au inaugurat duminica o prima legatura aeriana directa intre orasele Tel Aviv si Sharm el-Sheikh, statiune balneara la Marea Rosie, a anuntat compania nationala israeliana El Al, informeaza AFP, potrivit agerpres.