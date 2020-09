Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a condamnat miercuri revolta din Mali si a cerut soldatilor implicati sa-i elibereze imediat pe toti oficialii guvernamentali pe care i-au retinut si sa se retraga in garnizoane, relateaza Reuters.Consiliul de Securitate a fost informat dupa ce soldatii l-au…

- Medicul Adina Alberts critica dur proiectul de lege prin care Ministerul Sanatații vrea sa interneze chiar și romanii bolnavi de banala gripa. "Puterea se joaca cu mintea și cu inimile noastre!Ministerul Sanatații a lansat in dezbatere publica proiectul Hotararii de Guvern ce stabileste lista…

- Garda de Coasta organizeaza licitatie publica pentru a cumpara servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate.Garda de Coasta organizeaza licitatie publica pentru a incheia un contract de furnizare servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate. Valoarea…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anunțat luni ca a dejucat un atac terorist planificat în capitala Moscova și ca a împușcat mortal un barbat despre care afirma ca planuia un atac armat într-un spațiu public aglomerat, relateaza Reuters.Televiziunea de stat…

- Bitdefender aduce doi americani la conducerea Diviziei de solutii pentru business, care va gestiona toate dezvoltarea de produse și servicii adresate companiilor Producatorul de solutii de securitate informatica Bitdefender ii coopteaza in echipa Diviziei de solutii pentru business pe americanii Steve…

- Gigantul american lanseaza un patch de Windows prin care este reparata o problema foarte veche si foarte grava de securitate. Sistemele de operare Windows primesc un foarte important update de securitate, care repara o vulnerabilitate in Serverul DNS prin care atacatorii puteau rula cod arbitrar…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 ramane ridicat deși s-au efectuat mai puține testari.De asemenea, conform raportarii de astazi a Grupului... The post Noul coronavirus, in continuare, o problema majora. Afla situația din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

