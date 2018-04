Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au informatii care indica folosirea gazului neurotoxic sarin, alaturi de clor, in atacul chimic din 7 aprilie impotriva orasului Douma din enclava rebela Ghouta de est din apropierea Damascului, a spus un oficial al SUA, relateaza Reuters. Asta dupa ce SUA, Franța și Marea Britanie au…

- Statele Unite au informatii care indica folosirea gazului neurotoxic sarin, alaturi de clor, în atacul chimic din 7 aprilie împotriva orasului Douma din enclava rebela Ghouta de est din apropierea Damascului, transmit AFP si Reuters.

- Statele Unite au informatii care indica folosirea gazului neurotoxic sarin, alaturi de clor, in atacul chimic din 7 aprilie impotriva orasului Douma din enclava rebela Ghouta de est din apropierea Damascului, transmit AFP si Reuters. O sursa oficiala americana a declarat ca loviturile aeriene de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii cere acces in regiunea Douma din Siria in care a avut un atac chimic, sustinand ca are informatii conform carora sute de persoane au fost afectate, conform BBC. Rapoartele Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) arata ca 70 de persoane au fost ucise de atacul chimic…

- Presedintele american Donald Trump spune ca vinovatii vor plati scump pentru atacul chimic din orasul sirian Douma din Ghouta de Est, unde organizatiile medicale au raportat ca zeci de oameni au fost ucisi de gaze toxice, potrivit Reuters.

- Presedintele american Donald Trump spune ca vinovatii vor plati scump pentru atacul chimic din orasul sirian Douma din Ghouta de Est, unde organizatiile medicale au raportat ca zeci de oameni au fost ucisi de gaze toxice, potrivit Reuters.

- Zeci de persoane au murit in urma unui atac chimic in orasul Douma, din Ghouta de Est, a anuntat Societatea Medicala Siriano-Americana (SAMS). Autoritatile din Damasc au dezmintit informatiile, in vreme ce Statele Unite au cerut o reactie internationala imediata in cazul in care informatia se va confirma,…

- Rebelii sirieni au convenit, duminica, sa evacueze ultimul fief pe care-l stapaneau in Ghouta orientala, fosta cetate a insurgentilor de la portile Damascului, a carei cucerire totala marcheaza o victorie rasunatoare pentru Bashar al-Assad, relateaza Reuters si AFP.