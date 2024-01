Există gheață pe Marte? Oamenii de știință au surprins prin descoperire Stratul de gheața are o grosime de aproximativ 4 kilometri. Rezervele de apa inghețata corespund, ca volum, aproximativ cu volumul Marii Roșii. Oamenii de știința europeni au confirmat descoperirea unor depozite subterane "uriașe" de apa inghețata pe Marte. Descoperirea a fost facuta in formațiunea Medusa's Furrow din centura ecuatoriala a Planetei Roșii, relateaza euronews. Grosimea stratul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

