Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 07-09 iunie, conform unei informari de la Unitatea militara 01983, pe raza localitaților Bacau, Luizi-Calugara, Garleni, Cleja, Sanduleni, Onești este programat sa se desfașoare un exercițiu militar. La acest exercițiu participa personal militar din Ministerul Apararii Naționale și vor fi…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a semnat marti, 24 mai, un proiect de ordonanta de urgenta prin care se propune actualizarea si imbunatatirea unor serii de prevederi din domeniul salarizarii si asigurarii altor drepturi financiare ale personalului din Ministerul Apararii Nationale si…

- „O veste trista pentru Armata Romaniei”, scrie Ministerul Apararii Naționale pe rețele de socializare. Capitanul Cosmin Constantin Scorțea, de la Baza 71 Aeriana Campia Turzii și-a pierdut viața... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Exercițiu multinațional militar, la Comanești, in județul Bacau Foto arhiva: Maria Mandita RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - La Comanești, în județul Bacau, începe astazi un exercițiu multinațional militar, care se va desfașura timp de cinci zile, cu personal și tehnica militara aparținând…

- Militarii Batalionului 631 Tancuri „Oituz” au executat in poligonul Garleni trageri individuale cu armamentul din dotare, se arata intr-un comunicat al MApN. Scopul ședințelor de tragere a fost de a perfecționa deprinderile militarilor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- S-a prabușit o aeronava MV-22B Osprey care participa la un exercitiu militar NATO, in nordul Norvegiei The post S-a prabușit o aeronava MV-22B Osprey care participa la un exercitiu militar NATO, in nordul Norvegiei first appeared on Partener TV .

- Un militar al Armatei Romane a murit in timpul unui exercitiu la poligonul de la Smardan, in judetul Galați, potrivit unor surse din Ministerul Apararii. La Smardan, are loc un exercițiu național de manevrare a tancurilor. Un militar al Armatei Romane a murit in timpul unui exercițiu de manevrare a…

- Doua persoane au murit si o alta a ajuns la spital, cu rani grave, in urma unui accident teribil, care a avut loc in aceasta seara, pe DN 11 Onesti – Bacau, pe raza localitatii Bratila, in locul numit „Curba mortii”.