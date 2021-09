Execuție rețele de apă și canalizare Deta, Opatița, Banloc, Livezile, Gătaia 21.09.2021 Mai multe localitați din județ, beneficiare ale fondurilor europene atrase de Aquatim Aquatim a semnat inca un contract de lucrari din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Astfel, in ... The post Execuție rețele de apa și canalizare Deta, Opatița, Banloc, Livezile, Gataia appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

