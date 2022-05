Executat de Fisc din cauza mamei. Fiind surdă, nu l-a putut informa de controale Un iesean s-a trezit scos la mezat de catre Fisc din cauza unei mame surde. A incercat sa-i convinga pe magistratii Tribunalului ca nu a fost vina lui, dar fara succes. A fost considerat bun de plata. De loc din Belcesti, Irinel C. isi incercase norocul in afaceri deschizand o societate cu raspundere limitata ca debutant. Nu i-a mers, asa ca in 2017 a plecat la munca in Spania, lasandu-si firma incarcata cu datorii. In 2018, Fiscul a stabilit o datorie la bugetul statului de 44.700 lei, firma trebuind sa mai plateasca si o amenda de 20.000 de lei. Somatiile si titlurile executorii, adresele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

