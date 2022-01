Excursie de 3 zile în România: Locuri de poveste cum doar la noi găsești Alege sa calatorești cu drag in țara ta prin cele mai frumoase și inedite locuri, intr-o excursie de 3 zile in Romania. Peisajul pitoresc al Munților Carpați, dealurile și colinele regiunilor din Ardeal sau bucatele tradiționale din Moldova pot fi soluția unui sfarșit de saptamana. O escapada de vis este o excursie de 3 zile in Romania. Descopera cele mai frumoase locuri și peisaje din Romania in care natura ghideaza turiștii catre relaxare, regasire și ieșirea din aglomeratul cotidian. Excursie de 3 zile in Romania in funcție de zona, buget și preferințe. Iata o serie de peisaje montane care… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii au murit sambata seara intr-o mașina lovita de tren, la Miceștii de Campie, in Bistrița. Cei doi erau frați, aveau 13, respectiv 15 ani, și se indreptau spre casa, in mașina condusa de o ruda și in care se mai afla tatal lor.Autoturismul a fost lovit in plin de un tren la trecere de cale ferata…

- Mii de bistrițeni au petrecut la Bistrița noaptea dintre ani in strada, pe o ploaie marunta și mocaneasca. Parca ignorand vitejește avertismentul care a incins in ultimele zile rețelele de socializare – don’t look up, don’t look up – bistrițenii au admirat fascinați focul de artificii. A plouat marunt…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi moderate cantitativ, intensificari ale vantului și polei, care intra in vigoare incepand de astazi, la ora 23.00, și va fi valabila pana duminica, 26 decembrie, la ora 10.00, pentru majoritatea regiunilor din nordul, centrul si…

- Valea Cașinului este unul dintre cele mai atractive areale turistice din județul Bacau, plin de istorie și legende, singurul din județ in care se afla cea mai mare cadere naturala de apa și care adapostește capra neagra, specie protejata si una dintre cele mai valoroase din fauna tarii noastre. Peisajul,…

- Programul de guvernare al coaliției PNL-PSD-UDMR este constitui pe trei ani, pana in 2024, și țintește imbunatațirea sistemelor de educație și sanatate, reducerea ingalitaților dintre urbal și rural și stabilirea unor standarde de calitate și de costuri pentru serviciile sociale, potrivit documentului…

- Un studiu recent, publicat de Institutului Național de Statistica (INSSE), arata care sunt orașele cu cele mai mici prețuri din Romania. Studiul a luat in calcul prețurile alimentelelor de baza, chiriile locuințelor și nivelul salariilor din luna august. Iata care sunt cele mai scumpe, dar și cele mai…

- „Omul cand pacatuiește nu are mintea limpede și din acest motiv trebuie sa ne gandim mereu la Dumnezeu, a spus duminica Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, conform Basilica.ro. Ierarhul a slujit la Manastirea Sfantul Proroc Ilie, Albac-Rogoz, din județul Alba. La predica, el…

- Managerul Albena Tours SRL din Alba Iulia, Victor Bora, a trecut la cele sfinte. „Turismul, alaturi de agricultura, industrie, domeniul energetic si servicii reprezinta calea sigura a dezvoltarii economice” Managerul Albena Tours SRL din Alba Iulia, Victor Bora, a trecut la cele sfinte. „Turismul, alaturi…