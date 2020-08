Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul pandemiei, peste 1.000 de botoșaneni infectați cu virusul SARS- COV-2 au fost declarați vindecați. Dintre aceștia foarte puțini au ales sa doneze plasma și astfel sa mai salveze niște vieți.

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, joi, proiectul care sa ii stimuleze pe cei care s-au vindecat de COVID-19 sa doneze plasma, aceștia urmand sa primeasca tichete in valoare de 1.000 de euro. Decizia a fost luata cu 33 de voturi „pentru” , cinci „impotriva” și șapte abțineri.Citește…

- Un tanar care s-a vindecat de COVID-19 susține ca s-a confruntat cu o situație ieșita din comun cand a vrut sa doneze plasma cu anticorpi pentru tratamentul altor romani aflați in spitale. Mai exact, acesuita i s-a spsu sa plateasca echivalentul a doua teste PCR pentru a putea dona.„Numele meu este…

- Raed Arafat sustine ca cei care vorbesc despre falsificarea cifrelor in cazul infectarilor cu coronavirus au un singu scopi: scaderea increderii in autoritatea statului roman. "Cei care dau aceste mesaje au un scop: scaderea increderii in autoritatea statului. Eu ce va spun, atat cat avem…

- Un medic infectat cu COVID 19 la finele lunii mai, s-a vindecat și acum da tot ce are pentru a salva pe alții. Acesta s-a prezentat azi, pentru a doua oara, la Centrul de Transfuzii Sanguine Bistrița. Prin gestul sau, șase persoane au șansa sa invinga coronavirusul. La finele lunii mai, un medic era…

- Un pacient pozitiv la coronavirus care era in stare critica, in secția ATI de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, a fost vindecat dupa ce a fost tratat cu plasma imuna. „Al doilea pacient care a primit tratamentul cu plasma convalescenta are o evoluție buna, și-a revenit. Era in stare critica,…

- Andreea Bocelli a avut coronavirus! Tenorul italian, care a incantat lumea cu un concert in Duomo-ul gol din Milano, a facut dezvaluirea momentului chiar in fața unui spital, acolo unde a mers sa doneze plasma pentru cercetari. Soția lui Bocelli și cei doi copii au fost și ei infectați.

- Persoanele care au suferit de COVID-19 și s-au vindecat au dezvoltat in plasma anticorpi, care pot combate noul coronavirus. Aceasta plasma sanguina poate fi folosita pentru a-i trata pe cei aflați intr-o situație critica. Pentru acești pacienți care s-au vindecat de covid-19, printr-o inițiativa privata…