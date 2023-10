Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile Rusia se confrunta cu o penurie de carburant fara precedent in interiorul țarii ceea ce a obligat guvernul de la Moscova sa recurga la o serie de masuri drastice. Unele medii independente afirma ca razboiul din Ucraina consuma Rusiei multe resurse, inclusiv carburant.

- „Romania nu-și mai permite facilitați și privilegii de 75 miliarde de lei”. Este mesajul cu care Guvernul condus de Marcel Ciolacu a adoptat, dupa un lung șir de modificari, proiectul de legi privind noile masuri fiscale. Aspru criticat de mediul de afaceri, documentul a suferit și cateva modificari…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat de ce Romania nu are bani pentru pensii mai mari! Evaziunea fiscala e la cote alarmante, iar social- democratul spune ca e nevoie de masuri urgente pe care și le va asuma rapid."A doua mare problema unde trebuie sa dam un raspuns puternic și imediat este combaterea…

- Ciolacu: Guvernul va aproba OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare si taierea facilitaților fiscale pana la sfarșitul lunii Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind…

- Coaliția PSD-PNL a pregatit un document cu privire la modificarile fiscale care vor avea loc, adica a creșterilor de taxe pentru acoperirea gaurii bugetare. Conform draftului de OUG, TVA va crește de la 5% la 9% pentru manuale, cladiri sau lemne de foc. De asemenea, va crește cota de impozitare pentru…

- Guvernul britanic a cumparat corturi in care intentioneaza sa cazeze pana la 2.000 de migranti in urmatoarele luni, pentru a face economie. Mai multe asociatii pentru drepturile omului au denuntat „cruzimea” acestui proiect, scrie Agerpres. Ministerul britanic de Interne ar fi cumparat corturile pentru…

- Organizarea unui supermarket pare sa fie standardizata, cu mici diferențe intre diversele companii. Mulți dintre noi ne-am intrebat de ce produsele, cum ar fi carnea sau hartia igienica, se afla in spatele supermarketului in loc sa fie in fața magazinului.Adevarul este ca aceasta organizare nu este…

- Pompierii greci, sprijiniți de avioane și intariri din Cipru, Franța, Israel și Italia, se chinuie sa controleze incendiul care a izbucnit luni in apropiere de Atena, arzand case, paduri și forțand evacuari, relataza Reuters.„Continuam sa luptam cu flacarile de la vest de Atena. Suntem ingrijorați sa…