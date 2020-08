Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii incredibile in cazul ambulanțierului din Vaslui, care s-a deplasat pe litoral cu o ambulanta a SAJ Vaslui pentru a-si aduce acasa fiica, confirmata cu coronavirus. Tanara a fost testata pentru COVID-19, dar nu a mai asteptat rezultatele testului si a plecat impreuna cu prietenii…

- Drama imensa in clanul Duduianu. Fiica lui Emi Pian, Izabela, urma sa faca nunta in acest weekend. Maneliștii care urmau sa ii cante la fastuoasa petrecere, vor canta acum la inmormantarea tatalui ei. Detalii in exclusivitate. Fiica lui Emi Pian urma sa se marite in weekend Detalii cutremuratoare ies…

- Zindzi Mandela, cea mai tanara fiica a primului presedinte sud-african de culoare Nelson Mandela, decedata saptamana aceasta dupa ce, potrivit familiei sale, s-a contaminat cu noul tip de coronavirus, a fost inhumata vineri la Johannesburg, au anuntat mass-media locale, informeaza AFP.

- Elisha Wiesel, fiul lui Elie Wiesel, cel mai cunoscut supravietuitor al Holocaustului si laureat al premiului Nobel pentru pace, nascut in 1928 la Sighet, in Maramures, a acordat un interviu in exclusivitate pentru „Adevarul“, in care vorbeste despre cele mai speciale amintiri legate de tatal sau, de…

- Constantin Cotimanis, unul dintre cei mai apreciati actori romani, a vorbit intr-un interviu acordat pentru „Adevarul“, despre cum si-a adaptat viata artistica pe perioada pandemiei, despre experienta de a conduce un teatru din provincie, precum si despre personajul negativ real pe care si-ar dori sa…

- Epidemia COVID 19 a fost un soc pentru piata muncii. Daca anul trecut, somajul in Romania avea rata cea mai scazuta din Europa, anul acesta vorbim de 1 milion de someri. INS anunta ca pentru anul trecut, rata somajului a fost de 3,9 , la finalul anului 2019, in scadere de la 4,2 in 2018. In Romania…

- La Cina oferita de Ionela Nastase și Adi Hadean, noua lor emisiune realizata la Digi 24, primul invitat s-a simțit extrem de bine in fața unui meniu excelent, preparat de Adi Hadean, și a unui dialog inițiat cu caldura și maiestrie de jurnalista Ionela Nastase. Gica Popescu a povestit degajat,…