- Cea de-a VIII-a editie a Festivalului ''Ceau, Cinema!'' aduce, in perioada 15 - 18 iulie, la Gradina de Vara ''Capitol'' si Faber din municipiul Timisoara, 15 proiectii de film, intalniri cu mai multi cineasti romani invitati, precum si ateliere pentru copii si adolescenti.…

- Astazi, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul”, are loc ședința in care membrii filialei PNL Timișoara iși vor alege noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere ale liberalilor locali s-au facut simțite inca de la intrarea in cladire. Astfel, punctele de acces erau blocate agenții de…

- Cladirea reabilitata a Casei de Cultura ”Horea Popescu” din Zlatna va fi inaugurata vineri: Mirceau Diaconu și Dorel Vișan, printre invitați. Program In cursul zilei de vineri, 2 iulie, anul curent, va avea loc ceremonia de inaugurare a cladirii reabilitate a Casei de Cultura ”Horea Popescu” din Zlatna.…

- O cladire din Timișoara a fost mutilata in urma unor lucrari de reabilitare. Ornamentele și decorațiunile de pe fațada au disparut odata cu tencuiala data jos de muncitorii care au renovat cladirea care nu era monument istoric și nici nu se afla intr-o zona de protecție. Lucrarile s-au facut fara autorizație,…