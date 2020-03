Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din domeniul transporturilor lucreaza la un plan investitional pentru urmatorii zece ani, care sa prioritizeze proiectele vitale pentru Romania, impreuna cu sursele de finantare pentru realizarea acestora, iar acest draft va fi prezentat Parlamentului pana in aprilie pentru "a-l modifica,…

- Comisiile de specialitate reunite au dat aviz pozitiv ministrului propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Membrii celor doua comisii de specialitate au admis noul mandat cu 22 de voturi pentru, niciun vot impotriva si 11 abtineri.

- Premierul desemnat, Florin Citu, depune vineri la Parlament lista noului Cabinet si programul de guvernare. Pe cine propune la Ministerul Finanțelor Premierul desemnat, Florin Citu, a anuntat ca in cursul zilei de vineri vor fi depuse la Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare. "Vom depune…

- Votul negativ din comisiile de specialitate este unul politic si nu sunt suparat, ma asteptam la aceasta abordare, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, dupa audierile din comisiile de specialitate reunite, din Parlament.…

- Compania TAROM incheie anul 2019 cu pierderi de aproape 200 de milioane de lei, iar in 2020 va trebui sa plateasca avansurile de 15% aferente lui 2019 si 2020 pentru achizitionarea celor cinci aeronave Boeing MAX cu termen de livrare 2023, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul…

- Voi lamuri astazi, sper pentru totdeauna, ce-i cu gandacul, ce-i cu plopul, cu pestii si cu alte lucruri care stau in calea realizarii acestor obiective de infrastructura, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, la…

- Finantarea in Parteneriat Public-Privat (PPP) a Autostrazii "Unirii" nu este solutia corecta, pentru ca trebuie intai finalizat studiul de fezabilitate pe fonduri europene si ulterior sa mergem catre instrumentele de finantare, a declarat, marti, la Radio Romania Actualitati, ministrul Transporturilor,…

- Constructorul are toate conditiile ca, la sfarsitul lunii mai, trenul sa circule intre Aeroportul Otopeni si Gara de Nord, in vederea inceperii Campionatului European de Fotbal, in caz contrar ne facem de ras, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode,…