Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj dur de la Strasbourg pentru Guvernul Romaniei. Liderul popularilor din Parlamentul European le-a cerut guvernantilor nostri sa nu compromita lupta impotriva corupției, pentru ca afecteaza atat șansele țarii de a intra in spațiul Schengen, cat și pe ale Croației și

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania continua lupta impotriva coruptiei, iar rezultatele pot fi vazute. Totusi, seful statului a precizat ca nu da si sfaturi altor state cum sa faca acest lucru.

- Doi senatori americani, unul dintre acestia fiind fostul candidat republican la presedintie John McCain, critica dur, intr-o scrisoare transmisa premierului Viorica Dancila, modul cum s-a procedat pentru demiterea Laure Codruta Kovesi, modificarile aduse la cele trei legi ale Justitiei, precum si modificarile…

- Lumea golfului si nu numai se roaga in aceste zile pentru australianul Jarrod Lyle, care a intrerupt tratamentul impotriva cancerului, si isi asteapta sfarsitul acasa, alaturi de familie. "Inima mi se frange in timp ce scriu aceste cuvinte. Corpul lui Jarrod nu mai este capabil sa lupte,…

- Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a declarat, miercuri, la Cluj, ca, dupa revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, tara sa si-a exprimat dorinta ca, in Romania, lupta impotriva coruptiei sa continue in aceeasi directie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- "Ambasada SUA isi reafirma angajamentul indelungat de a sprijini lupta Romaniei impotriva coruptiei. Romania este model regional in privinta luptei impotriva coruptiei. Facem apel la Romania sa mentina si sa sprijine puternicele sale institutii de lupta impotriva coruptiei", puncteaza Ambasada SUA.…

- "Reforma in justitie trebuie sa ajute in lupta impotriva coruptiei" Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell. Foto: Arhiva. "Reforma în justitie trebuie sa ajute în lupta împotriva coruptiei si în stabilirea statului…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța iși manifesta, public, ingrijorarea cu privire la eventuala intrare in vigoare a modificarilor Codului de procedura penala, avertizand ca majoritatea infractiunilor din competent lor au ca subiect pasiv principal persoanele fizice sau juridice,…