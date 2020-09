EXCLUSIV. Turismul balnear românesc este condamnat la falimentat de guvernul Orban Prin Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta incepand cu data de 15 septembrie 2020, turismul balnear din Romania a fost din nou sabotat de cabinetul Orban, fiind practic condamnat la faliment. Practic, Romania, tara cu cele mai bogate resurse balneare din Europa, ramane inchisa in acest moment, fara a putea sa foloseasca elementele sale naturale. Interzis la tratamente medicale umede Prin Hotararea Guvernului privind ”prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea masurilor care se aplica pe durat acesteia pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

