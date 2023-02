Este de o frumusețe rar intalnita și are talent atat in bucatarie, cat și pe scena, dar puțini sunt cei care știu cum se descurca Brigitta Gheorghe in rolul de mama. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, cum reușește sa se descurce cu cei doi fii ai sai, sa imbine cariera cu viața personala.