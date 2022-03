Stiri pe aceeasi tema

- Blaze, in varsta de 26 de ani, face parte din echipa Razboinicilor la „Survivor Romania” 2022 , fiind considerat unul dintre cei mai puternici concurenți din Republica Dominicana. In Romania, Blaze a lasat o soție care il susține sa ajunga cat mai departe in competiție. Intr-un interviu acordat recent,…

- Sotia lui Aleksei Navalnii, Iulia Navalnaia, a denuntat luni „lasitatea” Kremlinului, cu o zi inaintea unui nou proces impotriva opozantului rus incarcerat, care risca zece ani suplimentari de inchisoare, relateaza AFP.

- Angelina Jolie i-a indemnat miercuri pe membrii Congresului Statelor Unite sa adopte in regim de urgenta o noua lege impotriva violentei domestice asupra femeilor, un flagel care „s-a normalizat in tara noastra”, dupa cum a spus actrița americana, informeaza AFP, citata de Agerpres . Vizibil emoționata,…

- Actrita americana Angelina Jolie, vizibil emotionata, i-a indemnat miercuri pe membrii Congresului Statelor Unite sa adopte in regim de urgenta o noua lege impotriva violentelor domestice comise asupra femeilor, un flagel despre care vedeta hollywoodiana a spus ca „s-a normalizat in tara noastra”, informeaza…

- Starea de tensiune din PNL a escaladat la ultimul Birou Politic National al PNL, cand mai multi lideri i-au reprosat in fata lui Florin Citu ca a negociat dezastruos impartirea prefectilor, fara criterii clare si cu ignorarea unor filiale. Varf de lance a fost Robert Sighiartau, insa critici au venit…

- Adevarul divorțului lui Banel Nicolița de soția sa. Acesta a avut curaj sa vorbeasca despre divorțul de soția sa. El a revenit in țara și a vorbit in premiera despre greutațile intampinate de cand a divorțat. Adevarul divorțului lui Banel Nicolița de soția sa Fostul fotbalist a povestit despre momentele…

- Lider al opoziției belaruse inainte de a fi arestat și soțul principalei adversare a lui Lukașenko in alegerile din august 2020, Serghei Tihanovskaia a fost condamnat de regimul de la Minsk la 18 ani de inchisoare pentru ca a organizat proteste impotriva liderilor belaruși, relateaza agenția belarusa…