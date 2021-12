Academia MMA CS Crang Buzau, președinte Sorin Raducan, se menține și in 2021 in topul celor mai productive academii in sporturile de contact. A fost un an extrem de bun pentru sportivii CS Crang Buzau, care au imbogațit vitrina clubului cu numeroase trofee pe care le-au obținut in competițiile naționale. Elevii lui Sorin Raducan au participat la mai multe gale, unde s-au numarat printre protagoniștii intrecerilor și au caștigat numeroase medalii la toate stilurile de lupta.