Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele de tenis Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian si Mihaela Buzarnescu au postat in retelele de socializare mesaje de sustinere pentru Simona Halep, dupa ce aceasta a fost testata pozitiv la un control antidoping, conform Agerpres.ro 39; 39;Desi poate nu suntem cele mai bune prietene, o cunosc…

- Noi informații ies la iveala dupa ce Simona Halep a picat un test anti-doping, fiind depistata pozitiv cu roxadustat, o substanța aflata pe lista interzisa. Neoficial, din informațiile Gazetei Sporturilor, Simona nu a mai pastrat legatura in ultimul an cu speciașiștii Agentiei Nationala Anti-Doping,…

- Simona Halep a ajuns rapid, din nou, in atenția presei mondiale. De data aceasta este vorba despre scandalul in care este implicata. Sky Sports și-a intrerupt programul ca sa anunțe vestea ca sportiva din Romania a fost depistata pozitiv la un control anti-doping. Englezii au amintit ca este prima jucatoare…

- Necazurile se țin scai de notarița prinsa cu un pistol deținut ilegal: numele Lidiei Seceleanu apare in actele depuse ca probe intr-un dosar DIICOT, dupa ce aceasta a legalizat o tranzacție buclucașa.