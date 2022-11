Stiri pe aceeasi tema

- Femeie din Galda de Jos, AGRESATA de concubin: polițiștii au emis un ordin de restricție impotriva barbatului Femeie din Galda de Jos, AGRESATA de concubin: polițiștii au emis un ordin de restricție impotriva barbatului La data de 27 octombrie 2022, polițiștii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au…

- In urma postarilor in care Daniel Onoriu face mai multe afirmații la adresa fostei sale soții, Isabela a ajuns sa se teama pentru viața ei și a luat masuri legale in acest sens. Fosta partenera a cerut și a obținut ordin de restricție provizoriu impotriva pilotului. Iata ce acuzații ii aduce fostului…

- Aproape 16.000 de copii din Romania au fost supuși unei forme de abuz in 2021 Salvați Copiii saluta adoptarea proiectului de lege „Fara pradatori de copii pe buletinele de vot” de catre Parlamentul Romaniei, care a fost modificat și extins la toate categoriile de infractori, proiect generat de propunerea…

- Un barbat domiciliat in Italia nu mai are voie timp de 6 luni sa se apropie de mama copiilor sai, concubina sa, și nici sa ia legatura cu aceasta, dupa ce a agresat-o pe cand se aflau in strainatate, iar ulterior i-a trimis mesaje de amenințari, inclusiv cu moartea. Femeia, care in prezent a reușit…

- O tanara nu a mai ținut cont de nimic din dorința de a-și trai povestea de dragoste și a cerut un ordin de restricție impotriva propriilor parinți. Fata a adus acuzații grave la adresa celor ce i-au dat viața. Ce decizie a luat instanța.

- O ieșeanca nu a reușit sa-i convinga pe judecatori ca trebuie aparata de fostul iubit. Magistrații Judecatoriei Pașcani au respins cererea acestea de emitere a unui ordin de protecție in favoarea sa, considerand-o nejustificata, relateaza Ziarul de Iași . Conform plangerii depuse de C.C., relația acesteia…

- Razboiul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-a intețit in ultima vreme! Claudia Patrașcanu se teme, mai nou, pentru viața ei și a cerut ordin de restricție impotriva unui barbat din anturajul afaceristului din Bolintin Vale, potrivit click.ro. E scandal monstru, din nou, intre Claudia Patrașcanu…

- Claudia Patracașnu a cerut ordin de restricție impotriva unui barbat cunoscut. Nici bine nu s-a incheiat ultimul scandal intre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau, ca acum incepe un altul. Vedeta a decis sa ceara ordin de restricție impotriva șoferului omului de afaceri. Ce acuzații ii sunt aduse barbatului.Claudia…