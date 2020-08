Stiri pe aceeasi tema

- Pe ultima suta de metri de vara, exista riscul ca turiștii sa s emai plictiseasca de vizitarea atracțiilor turiste naturale sau istorice. Și aici le sare in ajutor turismul de aventura. Cu alte cuvinte, turismul activ, in cadrul caruia, admirarea locurilor frumoase este combinata cu un efort fizic.

- Pandemia a afectat dur turismul intern. Casa Muzeu "Vatra Stramoseasca" din Vatici, Orhei, a avut doar un sigur vizitator de la inceputul anului. Asta in timp ce in 2019 circa 500 de persoane i-au pasit pragul.

- Dupa ce au scapat de ce a fost mai rau in pandemie, italienii incep sa capete curaj sa plece in vacanța. Nu foarte departe de casa și au in bagaj tot ceea ce ține de reguli de distanțare.

- Egiptul va redeschide pe 1 iulie turismul si traficul aerian in unele din orasele de pe litoralul Marii Rosii, pentru a recupera din pierderile economice provocate de epidemia de COVID-19, dar in contextul cresterii recente a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, transmit DPA si AFP.Turismul…

- Raed Arafat le recomanda romanilor sa sprijine turismul intern in urmatoarea perioada. „Mesajul meu catre toți este sa se concentreze pe turism intern, pentru ca este nevoie sa sprijinim turismul intern, care a suferit. Turismul intern ar fi ținta numarul 1 pentru oricine nu vrea sa se complice. (…)”,…

- Raed Arafat considera necesara prelungirea starii de alerta si nu recomanda turismul extern. Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, afirma ca in vara aceasta romanii ar trebui sa se limiteze la turismul intern, pentru a se feri de pericole, pentru a sprijini…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, afirma ca in vara aceasta romanii ar trebui sa se limiteze la turismul intern, pentru a se feri de pericole, pentru a sprijini turismul intern si pentru a evita situatia in care ar putea fi nevoiti sa stea in izolare…

- CFR Calatori a anunțat suplimentarea capacitații trenurilor spre Valea Prahovei la inceputul minivacanței de Rusalii. Și spre litoral, trenurile au in formare mai multe vagoane decat in mod obișnuit. In total, la acest sfarșit de saptamana sunt disponibile in plus 12.000 de locuri la trenurile catre…