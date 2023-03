Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva saptamani, Gina Pistol anunța ca se retrage din televiziune, apoi au aparut zvonuri potrivit carora prezentatoarea s-ar muta la PRO TV. Iubita lui Smiley a vorbit despre acest subiect și a dezvaluit ce planuri are.Dupa o colaborare de 7 ani cu Antena 1, Gina Pistol a decis sa puna…

- „Chefi la cuțite” este gata sa dea startul, in curand, celul de-al 11-lea sezon, care se promite a fi unul chiar mai condimentat decat pana acum. In lupta pentru amuleta vor intra ivitati surpriza, in timp ce o vedeta a emisiunii si-a anuntat retragerea din televiziune.

- Nu a crezut niciodata ca iși va pune cariera pe locul doi, deși are parte de un succes de-a dreptul rasunator. Brigitta Gheorghe, caci despre ea este vorba, a dezvaluit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, de ce a fost ”nevoita” sa iși amane visele. Motivul…

- Ziua de ieri a adus o veste trista, mai ales pentru fanii „Chefi la Cuțite”, sau „America Express”, care așteptau revenirea in forța a vedetei. Intr-un comunicat emoționant, Gina Pistol anunța ca se retrage din proiectele in care era implicata la Antena 1, motivul fiind unul singur, micuța Josephine.…

- Dupa o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp in care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis ca a sosit momentul unei pauze in activitatea profesionala, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, in special creșterii fiicei sale,…

- In aceste momente, Catalin Scarlatescu se afla pe patul de spital, in urma unor complicații aparute la picior. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta in exclusivitate informații despre starea de sanatate a indragitului jurat de la Chefi la Cuțite. Iata cum se simte acum…

- Roxana Blenche, fosta finalista din sezonul 8 Chefi la cuțite și gazda emisiunii Hello Chef, s-a casatorit. Tanara a publicat pe rețelele sociale o serie de imagini din ziua cea mare. Iata cum arata soțul sau, dar și ce ținuta neașteptata a imbracat.

- Roxana Blenche este mai fericita ca niciodata! Dupa ce a anunțat ca va fi mamica, fosta concurența de la "Chefi la cuțite" a facut marele pas. In urma cu puțin timp, chiar unul dintre prietenii sai cei mai buni a postat prima imagine cu Roxana Blenche dupa ce a spus marele "DA!" in fața ofițerului de…