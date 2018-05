Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului și pana in prezent, benzina comercializata in Romania s-a scumpit cu 11%, de la 5,16 lei, cat costa in prima zi a anului, la 5,72 de lei, in data de 21 mai, conform datelor prezentate de Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al carburanților al Eurostat. Cu aceasta creștere…

- Romania a inregistrat in aprilie cea mai mare rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, de trei ori mai mare decat media de pe batranul continent. Anuntul este facut de Eurostat ... The post Suntem primii in Europa la scumpiri! appeared first on Renasterea banateana .

- Noul grafic publicat, miercuri, de Eurostat arata ca România are cea mai mare inflație din UE, în luna aprilie.Astfel, conform documentului Eurostat, inflatia anuala raportata de România (4,3%) este mult peste ritmul scumpirilor din alte tari UE. În zona…

- Romania este pe primul loc in ceea ce priveste rata anuala a inflatiei in aprilie 2018, inregistrand o crestere de 4,3% a Indicelui Armonizat al Preturilor de Consum (IAPC), arata datele comunicate miercuri de Eurostat.

- Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara, anunta Mediafax. Statele…

- ICR Stockholm prezinta, in colaborare cu Biblioteca de Muzica și Film din cadrul Konserthuset Stadsteatern, premiera la Stockholm a filmului romanesc Ana, mon amour (r. Calin Peter Netzer, 2017). Vizionarea va avea loc pe data de 25 aprilie 2018, incepand cu orele 18.30, la cinematograful Klarabiografen,…